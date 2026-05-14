Kerala
പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാന് പിണറായി വിജയന്
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തീരുമാനിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി. പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നത്.
The state committee has officially decided that Pinarayi Vijayan will serve as the Leader of the Opposition. This announcement follows the recent selection of the Chief Minister. The decision marks a significant shift in the leadership structure of the opposition in the state.
