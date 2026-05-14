Connect with us

Kerala

പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാന്‍ പിണറായി വിജയന്‍

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തീരുമാനിച്ചത്.

Published

May 14, 2026 6:36 pm |

Last Updated

May 14, 2026 6:44 pm

തിരുവനന്തപുരം| മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി. പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് പിണറായി വിജയന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നത്.

Content Highlights:
The state committee has officially decided that Pinarayi Vijayan will serve as the Leader of the Opposition. This announcement follows the recent selection of the Chief Minister. The decision marks a significant shift in the leadership structure of the opposition in the state.

Related Topics:

Latest

Kerala

ആല്‍മരത്തില്‍ പടക്കം കെട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചു; അഗ്‌നിരക്ഷ സേനയെത്തി തീയണച്ചു

Kerala

പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാന്‍ പിണറായി വിജയന്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Kerala

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അതൃപ്തി വിലപ്പോകില്ല, എല്ല കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പാലിച്ചുതന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്; അടൂര്‍ പ്രകാശ്

Kerala

കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വഴങ്ങി; സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതില്‍ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ജി സുകുമാരൻ നായർ

Kerala

പിണറായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായേക്കും; തീരുമാനം ഇന്ന്

Kerala

യു ഡി എഫ് വിജയത്തിന്റെ രാജശില്‍പ്പി കെസി വേണുഗോപാല്‍; സതീശന് മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാനാകട്ടെ- വെള്ളാപ്പള്ളി