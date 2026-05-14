Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, ആന്ഡമാന് കടല്, ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് ശനിയാഴ്ചയോടെ കാലവര്ഷം എത്താന് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും, 16-ന് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും 17-ന് കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, ആന്ഡമാന് കടല്, ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് ശനിയാഴ്ചയോടെ കാലവര്ഷം എത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായി ശക്തികൂടിയ ന്യൂനമര്ദം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
The Central Meteorological Department has warned of heavy rain with lightning across Kerala for the next five days. Yellow alerts have been issued for multiple districts including Pathanamthitta, Idukki, and Kozhikode due to a well-marked low-pressure area over the Bay of Bengal. The southwest monsoon is expected to reach the Andaman and Nicobar Islands and parts of the Bay of Bengal by Saturday.