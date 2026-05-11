Kerala

പിണറായി വിജയന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി; വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി

പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും മുന്‍മന്ത്രിമാരായ കെ ശിവന്‍കുട്ടിയും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും ചേര്‍ന്ന് പിണറായിയെ സ്വീകരിച്ചു

Published

May 11, 2026 7:56 pm |

Last Updated

May 11, 2026 7:56 pm

തിരുവനന്തപുരം |  കാവല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന പിണറായി വിജയന്‍ വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലാണ് വാടക വീടെടുത്തത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയതിന് പിറകെ ഇന്ന് രാത്രി 7.45 ഓടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാടക വീട്ടിലെത്തിയത്. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും മുന്‍മന്ത്രിമാരായ കെ ശിവന്‍കുട്ടിയും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും ചേര്‍ന്ന് പിണറായിയെ സ്വീകരിച്ചു

പദവി ഒഴിയുന്നതോടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസില്‍ നിന്ന് എകെജി സെന്ററിന് സമീപമുള്ള ചിന്താ ഫ്ളാറ്റിലെ മൂന്നാം നിലയിലെ 3എ, 3ബി മുറികളിലേക്ക് താമസം മാറുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

 

