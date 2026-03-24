Kerala

സി പി എം-ബി ജെ പി ഡീല്‍ ജനങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളയും: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്

ഏറ്റുമാനൂരും കോന്നിയിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്താതെ അപ്രസക്താരായ ഘടകകക്ഷി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തിയത് അന്തര്‍ധാരകളുടെ ഭാഗമാണെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്

Published

Mar 24, 2026 9:45 pm |

Last Updated

Mar 24, 2026 9:45 pm

പത്തനംതിട്ട |  സി പി എം -ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തെടുത്ത ഡീല്‍ ജനങ്ങള്‍ തള്ളികളയുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്. ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി അബിന്‍ വര്‍ക്കി കോടിയാട്ടിന്റെ കേന്ദ്ര ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശബരിമല ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും ദേവസ്വം മന്ത്രി മല്‍സരിക്കുന്ന ഏറ്റുമാനൂരും ബി ജെ പിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലം എന്ന് അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്ന കോന്നിയിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്താതെ അപ്രസക്താരായ ഘടകകക്ഷി സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തിയത് അന്തര്‍ധാരകളുടെ ഭാഗമാണെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇടതു തുടര്‍ഭരണം ഇനി ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കു വോട്ട് ചെയ്യും. ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ നിലപാടാണെന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ആരോപിച്ചു. യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയര്‍മാന്‍ ടി എം ഹമീദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

 

കണ്ണൂരില്‍ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവന്‍ കവര്‍ന്നു

ബഹ്‌റൈനില്‍ ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണം; ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റതായും സ്ഥിരീകരിച്ച് യുഎഇ

കത്രിക കുടുങ്ങിയതിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ ബലിയാടാക്കുന്നുവെന്ന് വീണ ജോര്‍ജ്;കെ കെ ശൈലജയെ ഉന്നംവെക്കുന്നുവെന്ന് അബിന്‍ വര്‍ക്കി

'ഹോര്‍മുസ് സുരക്ഷിതവും എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രാപ്യവുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ലോകത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതം ' ; മോദിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ട്രംപ്

പത്തനംതിട്ടയില്‍ വ്യത്യസ്ത വാഹനാപകടങ്ങളിലായി രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

മാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കവേ പരോളിലിറങ്ങി സഹോദരനെയും കൊന്നു; പ്രതിക്ക് വീണ്ടും ജീവപര്യന്തം