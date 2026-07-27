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Kerala

പത്തനംതിട്ട സെമിത്തേരിയിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് മോഷ്ടിച്ചു; കേസ്, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ടി.എസ്. വർഗീസ്, ഏലിയാമ്മ വർഗീസ് എന്നിവരെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള താണിക്കൽ കുടുംബ കല്ലറയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പാകിയിരുന്ന വലിയ ഗ്രാനൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് മോഷണം പോയത്.

Published

Jul 27, 2026 5:15 pm |

Last Updated

Jul 27, 2026 5:15 pm

പത്തനംതിട്ട| പത്തനംതിട്ട  പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ മോഷണം. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി മങ്കുഴിപ്പടി സെഹിയോൻ മാർത്തോമ്മാ പള്ളി (വെട്ടോലി പള്ളി) സെമിത്തേരിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. ടി.എസ്. വർഗീസ്, ഏലിയാമ്മ വർഗീസ് എന്നിവരെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള താണിക്കൽ കുടുംബ കല്ലറയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പാകിയിരുന്ന വലിയ ഗ്രാനൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് മോഷണം പോയത്.

ഇടവക അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ കീഴ്‌വായ്പൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Content Highlights:
A theft was reported at the Sehiyon Marthoma Church cemetery in Mallappally, Pathanamthitta. A large granite sheet covering a family tomb was stolen. Following a complaint from church authorities, Keezhvaipur police registered a case and initiated a probe using CCTV footage.

 

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