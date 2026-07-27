Kerala
കക്കട്ടില് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക് മാനേജര് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്
വീടിനടുത്ത് മുറുവശേരി വായനശാലയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്
കോഴിക്കോട് | കക്കട്ടില് കോപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക് തളീക്കര ശാഖാ മാനേജര് പി കെ ഗനീഷ് കുമാര്(50)നെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തി. വീടിനടുത്ത് മുറുവശേരി വായനശാലയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
കുറ്റ്യാടി പോലീസ് ഇന്ക്വസ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് അയച്ചു.
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Content Highlights: Kak Kattil Co-operative Bank Thaleekkara branch manager PK Ganeesh Kumar was found dead near his residence in Kozhikode on Monday morning. The 50-year-old was discovered at the Muruvassery library premises. Kuttiyadi police completed inquest procedures and sent the body for autopsy.