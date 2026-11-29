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ഏപ്രില്-ജൂണ് മാസങ്ങളില് എത്തിയത് നാല്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വിശ്വാസികള്; സഊദിയില് ഉംറ തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ധന
റിപോര്ട്ട് പ്രകാരം ആകെ 40,94,293 പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാണ് ഇക്കാലയളവില് ഉംറ നിര്വഹിച്ചത്. ആകെ തീര്ഥാടകരില് 58.3 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 41.7 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ്.
മക്ക | സഊദി ജനറല് അതോറിറ്റി ഫോര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പ്രകാരം 2026ലെ രണ്ടാം പാദത്തില് (ഏപ്രില്, ജൂണ്) ഉംറ നിര്വഹിച്ചത് നാല്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വിശ്വാസികള്. റിപോര്ട്ട് പ്രകാരം ആകെ 40,94,293 പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാണ് ഇക്കാലയളവില് ഉംറ നിര്വഹിച്ചത്. ആകെ തീര്ഥാടകരില് 58.3 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 41.7 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ്. രണ്ടാം പാദത്തിലെ ഉംറ തീര്ഥാടകരില് ഭൂരിഭാഗവും സഊദി അറേബ്യയില് നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു- 32,32,545 പേര്.
സഊദിക്കുള്ളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് തീര്ഥാടകര് എത്തിയത് റിയാദ് പ്രവിശ്യയില് നിന്നാണ്- 8,43,300 പേര്. തൊട്ടുപിന്നില് മക്ക പ്രവിശ്യയാണുള്ളത്- 8,15,700 പേര്. അതേസമയം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണം 8,61,748 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഹജ്ജ് സീസണിന് ശേഷം ഉംറ തീര്ഥാടനം പുനരാരംഭിച്ച ജൂണ് മാസത്തിലാണ് വിദേശ തീര്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില് ഏറ്റവും വലിയ വര്ധനയുണ്ടായത്- ഏകദേശം 6,12,300 വിദേശ തീര്ഥാടകരാണ് ജൂണില് മാത്രം എത്തിയത്.
Content Highlights: More than four million pilgrims performed Umrah in Saudi Arabia during the April to June period, reflecting strong pilgrimage activity. Official statistics show substantial participation from both domestic residents and international visitors. The rise underscores expanding pilgrimage services and travel demand in the Kingdom.