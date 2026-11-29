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വഴങ്ങാതെ സ്റ്റാലിന്; ഇന്ത്യാ സഖ്യം നടത്തിയ അനുനയ നീക്കം പരാജയം
സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയില് കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുവെങ്കിലും ഡിഎംകെ നിലപാടില് ഉറച്ചു നിന്നതോടെ ചര്ച്ച പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി | കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്ലിന് നല്കിയ പിന്തുണ പിന്വലിക്കാന് ഡി എം കെ അധ്യക്ഷന് എം കെ സ്റ്റാലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ നേതൃത്വത്തില് സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുല് ഗാന്ധി എന്നിവരടങ്ങുന്ന മുതിര്ന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സംഘം ചെന്നൈയില് സ്റ്റാലിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച പരാജയം. സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയില് കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുവെങ്കിലും ഡിഎംകെ നിലപാടില് ഉറച്ചു നിന്നതോടെ ചര്ച്ച പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
സ്റ്റാലിനുമായി സൗഹാര്ദ്ദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നടന്നതെന്നു രാഹുല് ഗാന്ധി പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം ഇന്ത്യയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാന് ബിജെപിയെ അനുവദിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടിനും ദോഷകരമാണെന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിച്ചുവെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
‘ലോക്സഭ 850 സീറ്റുകളായി വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പൂര്ണ്ണമായും മാറ്റാന് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് ഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിച്ചു. അസമിലും ജമ്മു കശ്മീരിലും അവര് ഈ ആശയം പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇത് നടപ്പിലാക്കാന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ബിജെപിയുടെ ഈ തന്ത്രം നടപ്പിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങള് സഹോദരന് സ്റ്റാലിനോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചത്. 850 സീറ്റുകളുമായി ബിജെപി ഇന്ത്യയുടെ മണ്ഡലങ്ങള് പുനര്നിര്മ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം അവസാനിക്കുകയും തമിഴ് സംസ്കാരത്തിനും തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കും നേരെ പൂര്ണ്ണ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും- രാഹുല് ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ആള്വാര്പേട്ടിലെ സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയില് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള്ക്കെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന കോണ്ഗ്രസുമായി ഡിഎംകെയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം.
പാര്ലമെന്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തെയും ഉത്തര-ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും ഈ നിയമനിര്മ്മാണം ദൂരവ്യാപകമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സ്റ്റാലിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ സംഘത്തില് മുന് പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജിയും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു.
സന്ദര്ശനത്തിനെത്തിയ നേതാക്കളെ സ്റ്റാലിന് തന്റെ വസതിയില് നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഡിഎംകെ യുവജന വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്, മുതിര്ന്ന നേതാവ് കനിമൊഴി, ദയാനിധി മാരന്, നിരവധി പാര്ലമെന്റ് അംഗങ്ങള് എന്നിവരും ഡിഎംകെയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്തു.
അതേ സമയം, ബില്ലിന് പകരമുള്ള മാര്ഗ്ഗമെന്താണെന്നും മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെന്താണെന്നും ഡിഎംകെ നേതാക്കള് ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കളോട് ആവര്ത്തിച്ച് ചോദിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല്, ബില്ലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയില് മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ മറുപടി ഒതുങ്ങിയതെന്നും, അതിനുശേഷം എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ തന്ത്രങ്ങളൊന്നും അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
‘ഞങ്ങളുടെ നിലപാടും ആവശ്യങ്ങളും ഞാന് വിശദീകരിച്ചു. അവര് അത് കേള്ക്കുകയും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകള് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാല്, സ്വാഭാവികമായും മണ്ഡല പുനര്നിര്ണയം നിലവില് വരുന്നതോടെ തമിഴ്നാടിന്റെ താല്പ്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് കഴിയാതെ വരുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എം കെ സ്റ്റാലിന് പറഞ്ഞു.
2008-ലെ മാതൃകയിലുള്ള പുനര്നിര്ണയമാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഇത്തവണ ബദലായി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ സീറ്റുകള് 543 ആയിത്തന്നെ നിലനിര്ത്തുക, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സീറ്റ് വിഹിതത്തില് മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കുക, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി പുതിയ ജാതി വിവരങ്ങള് കൂടി ഉള്പ്പെടുന്ന 2027-ലെ സെന്സസ് പ്രകാരം മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിര്ത്തികളും പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്ഗ സംവരണ സീറ്റുകളും പുനര്നിര്ണ്ണയിക്കുക എന്നിവയാണ് കോണ്ഗ്രസ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Content Highlights: DMK leaders pressed INDIA bloc counterparts on alternatives and next steps regarding the delimitation bill, noting a lack of clear post-defeat strategy. MK Stalin reiterated concerns over protecting Tamil Nadu’s interests if delimitation proceeds. Meanwhile, Congress proposed a 2008-style model keeping 543 Lok Sabha seats and redrawing boundaries and SC/ST seats based on the 2027 census.