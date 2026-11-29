Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നടക്കം മൂന്ന് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത
കര്ണാടക വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കിഴക്കന് കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് കേരളത്തില് മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഞായറാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് .ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തെക്കന് ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് മധ്യകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് കുറുകെ തീരദേശ കര്ണാടക വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കിഴക്കന് കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് കേരളത്തില് മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
ഇടിമിന്നല് അപകടകാരികളാണ്. അവ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകള്ക്കും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങള്ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
Content Highlights: The India Meteorological Department warned of rain accompanied by thunder and lightning in isolated places in Kerala on Sunday, Wednesday, and Thursday. Weather systems over the Arabian Sea and Andaman Sea are influencing the rain. Authorities urged caution against lightning hazards to life and electrical appliances.