Kerala
സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളില് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് അതിശക്ത മഴ; ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളില് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഈ ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
Content Highlights: An orange alert has been declared in Thiruvananthapuram, Kozhikode, Kannur, and Wayanad due to severe weather forecasts. The Disaster Management Authority warned of isolated moderate rain with thunderstorms and gusty winds reaching up to 50 km/h over the next three hours. Residents in affected areas have been advised to remain cautious amid the worsening weather conditions.