Kerala

ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു

എം സി റോഡില്‍ തോന്നലൂര്‍ കാണിക്ക വഞ്ചിക്ക് സമീപം ഞയറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയിരുന്നു അപകടം.

Published

Apr 26, 2026 8:09 pm |

Last Updated

Apr 26, 2026 8:10 pm

പത്തനംതിട്ട |  പന്തളത്ത് ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി ക്ലര്‍ക്ക് പന്തളം കുരമ്പാല, പറങ്ങാട്ട് വടക്കേതില്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മകന്‍ ശ്രീകുമാര്‍ (44) ആണ് മരിച്ചത്. എം സി റോഡില്‍ തോന്നലൂര്‍ കാണിക്ക വഞ്ചിക്ക് സമീപം ഞയറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയിരുന്നു അപകടം.

ആറന്മുളയില്‍ നിന്നും പന്തളത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ശ്രീകുമാര്‍ ഓടിച്ച കാറിലേക്ക് പന്തളത്ത് നിന്നും കുളനട ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ലോറി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന ഉടന്‍ ശ്രീകുമാറിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അമ്മ: ദേവകിയമ്മ. ഭാര്യ: സുമി. മകന്‍: ആദിദേവ്.

 

12 വര്‍ഷംമുമ്പ് അണലികടിച്ചു ജീവിതം തകര്‍ന്നയാള്‍ ഇന്നു മരിച്ചു

ഡോക്ടറെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് റിമാന്‍ഡിലായ ആള്‍ ജയിലില്‍ ജീവനൊടുക്കി

ജിമെയിൽ ഇൻബോക്സ് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നുണ്ടോ? സ്പാം മെയിലുകളെ തുരത്താൻ ഈ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കൂ...

വേര്‍പ്പെടുത്തല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ; മൊറോക്കയിലെ സയാമീസ് ഇരട്ടകളായ സാജയും ദുഹയും റിയാദിലെത്തി

ഭാര്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയം; സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

ഹജ്ജ് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു; ഏഴ്‌ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു