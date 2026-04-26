ജിമെയിൽ ഇൻബോക്സ് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നുണ്ടോ? സ്പാം മെയിലുകളെ തുരത്താൻ ഈ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കൂ...
ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന മെയിൽ സേവനമായ ജിമെയിൽ ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഇൻബോക്സ് അനാവശ്യ മെയിലുകൾ കൊണ്ട് നിറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. സ്പാം മെയിലുകൾ, മെയിൽ ബോംബുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇൻബോക്സ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നത്.
സ്പാം മെയിലുകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം
ഇൻബോക്സിൽ എത്തുന്ന അനാവശ്യ സന്ദേശങ്ങളെ സ്പാം ആയി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ജിമെയിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജിമെയിൽ തുറന്ന ശേഷം അനാവശ്യ മെയിലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് മുകളിൽ കാണുന്ന ‘റിപ്പോർട്ട് സ്പാം’ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിലുകൾ സ്പാം ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അയക്കുന്ന ആളുടെ വിലാസം കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ഫിൽറ്ററുകൾ സജ്ജമാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്പാം സന്ദേശങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സ്പാം സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം മെയിലുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മെയിലിലെ സ്പാം അലർട്ടിൽ കാണുന്ന ‘മെസ്സേജ് ലുക്സ് സസ്പീഷ്യസ്’ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ജിമെയിൽ ടീമിന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഫോൺ വഴിയോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
സെൻഡർമാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധം
ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സെൻഡർമാരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായി അനാവശ്യ മെയിൽ തുറന്ന ശേഷം മുകളിൽ വലത് വശത്തുള്ള മോർ (മൂന്ന് കുത്തുകൾ) എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ‘ബ്ലോക്ക് സെൻഡർ’ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതോടെ ആ വിലാസത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇൻബോക്സിൽ വരുന്നത് തടയാനാകും.
മെയിൽ ബോംബിംഗും പ്രതിരോധവും
അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് മെയിൽ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അമിതമായ അളവിൽ അനാവശ്യ മെയിലുകൾ അയക്കുന്ന രീതിയാണ് മെയിൽ ബോംബിംഗ്. ബാങ്ക് അലേർട്ടുകൾ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഹാക്കർമാർ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് മെയിൽ ബോംബിംഗിന് ഇരയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമെയിൽ പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും പ്രൊമോഷണൽ മെയിലുകളും റിപ്പോർട്ട് സ്പാം വഴി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
Summary
Managing unwanted emails in Gmail is essential for maintaining a clean and secure inbox. Users can easily report spam or block specific senders to prevent irrelevant messages from cluttering their space. Additionally, being aware of mailbombing threats helps in protecting sensitive information like bank alerts from being buried under junk mail.