Connect with us

Kerala

Published

Apr 26, 2026 9:51 pm

Last Updated

Apr 26, 2026 9:51 pm

കൊച്ചി | പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കവര്‍ച്ചാ കേസ് പ്രതികളിലൊരാള്‍ പിടിയിലായി. കൊച്ചിയില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സൂരജിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പത്തനതിട്ട സ്വദേശി റസലിനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ചേന്ദമംഗലത്ത് വെച്ചാണ് സൂരജിനെ പിടികൂടിയത്. കനാലില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി.
മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് കവര്‍ച്ചാ കേസ് പ്രതികളായ ഇവര്‍ കടവന്ത്ര പോലീസില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പോലീസ് പ്രതികളുടെ കൈ വിലങ്ങ് ആഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഇരുവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

