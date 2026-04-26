Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളില് വ്യാഴാഴ്ചയും യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കണ്ണൂര്, കാസകോട് ജില്ലകളില് ബുധനാഴ്ച യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മലയോര മേഖലകളില് വരും ദിവസങ്ങളില് വേനല്മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ബുധനാഴ്ച മുതല് വടക്കന് ജില്ലകളില് ഉള്പ്പെടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം ജില്ലകളില് വ്യാഴാഴ്ചയും യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം.
അതേ സമയം ഇടുക്കി, വയനാട് ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളില് താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യെല്ലോ അലേര്ട്ട് ഇന്നും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രത തുടരണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി പേര്ക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.