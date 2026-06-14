എന്താണ് ഇ 100 ഇന്ധനം? പെട്രോൾ കാറുകൾ ഓർമയാകുമോ?

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എന്താണ് ഇ 100 ഇന്ധനം? പെട്രോൾ കാറുകൾ ഓർമയാകുമോ?
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യയിൽ എഥനോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇ100 ഇന്ധന ചട്ടങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കത്തോടെ മാരുതി സുസുക്കി, ടൊയോട്ട, എം ജി, ഹ്യുണ്ടായ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾ ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ ഓടിക്കാനാകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കാൻ സജീവമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
എന്താണ് ഇ100 ഇന്ധനം?
സാധാരണ പെട്രോൾ ഒട്ടും കലർത്താതെ, പൂർണ്ണമായും (ഏകദേശം 100 ശതമാനം) എഥനോൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഇന്ധനമാണ് ഇ100. കരിമ്പ്, ചോളം, കേടുവന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ജൈവഇന്ധനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 20 ശതമാനം എഥനോളും 80 ശതമാനം പെട്രോളും അടങ്ങിയ ഇ20 ഇന്ധനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് പൂർണ്ണമായും എഥനോളിൽ ഓടുന്ന ഇ100 ഇന്ധനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഇതോടെ ശുദ്ധമായ എഥനോളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും.
ലക്ഷ്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണയെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവില വ്യതിയാനങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ആഭ്യന്തര ജൈവഇന്ധന വിപണി ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഇത് കർഷകർക്ക് വലിയ വരുമാന മാർഗ്ഗമായി മാറും. എഥനോൾ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ കരിമ്പ്, ചോളം തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുകയും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വരുമാന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എഥനോൾ പദ്ധതി വഴി ഇതുവരെ 1 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ലാഭിക്കാനും കർഷകർക്ക് 80,000 കോടി രൂപയോളം വരുമാനം നൽകാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളെക്കാൾ ശുദ്ധമായി കത്തുന്നതിനാൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനും ഇ100 സഹായിക്കും.
വാഹനങ്ങളുടെ പൊരുത്തപ്പെടലും വെല്ലുവിളികളും
ഇ100 ഇന്ധനം പെട്രോളിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ബാധകമാക്കാനാകില്ല. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഇ100 ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തവയല്ല. സാധാരണ പെട്രോളിലോ ഇ20 ഇന്ധനത്തിലോ മാത്രമേ അവ ഓടിക്കാനാകൂ. അതിനാൽ പെട്രോളും ഇ100 ഉം വരും വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കും.
എഥനോളിന്റെ സ്വഭാവം പെട്രോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റം മെറ്റീരിയലുകൾ, എഞ്ചിൻ കാലിബ്രേഷൻ, ഇഞ്ചക്ടറുകൾ, ഫ്യുവൽ പമ്പുകൾ, ഫ്യുവൽ ലൈനുകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ വാഗൺആർ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ട, എം ജി, ഹ്യുണ്ടായ്, സുസുക്കി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തങ്ങളുടെ സ്പ്ലെൻഡർ, എച്ച് എഫ് ഡീലക്സ് മോഡലുകളുടെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എഥനോളിന് പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത കുറവായതിനാൽ ഒരേ ദൂരം ഓടാൻ കൂടുതൽ ഇന്ധനം വേണ്ടിവരുമെന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ്. വലിയ തോതിൽ ഇ100 വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രത്യേക സംഭരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷിക്കും ഇന്ധന ഉത്പാദനത്തിനുമുള്ള മുൻഗണനകൾ സമതുലിതമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എഥനോൾ ഉത്പാദനം സുസ്ഥിരമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
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India approves E100 fuel regulations, boosting ethanol-powered flex-fuel vehicles by automakers like Maruti Suzuki and Toyota. Pure ethanol fuel reduces crude oil imports and benefits farmers, though challenges remain regarding lower energy density, vehicle compatibility, and station infrastructure.