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Kerala

വയനാട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

മൂന്നുപേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 58 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

Published

Jun 10, 2026 7:46 am |

Last Updated

Jun 10, 2026 7:46 am

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട്ടില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നുപേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

58 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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