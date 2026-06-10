Kerala
വയനാട്ടില് ഒരാള്ക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല; ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
മൂന്നുപേര്ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 58 പേര് ചികിത്സയിലുണ്ട്.
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