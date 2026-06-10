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Kerala

നഗ്നത പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; മധ്യവയസ്‌കനെ മര്‍ദിച്ച് ആള്‍ക്കൂട്ടം

മര്‍ദിച്ചവര്‍ക്കും മര്‍ദനമേറ്റയാള്‍ക്കുമെതിരെ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Published

Jun 10, 2026 7:30 am |

Last Updated

Jun 10, 2026 7:30 am

പത്തനംതിട്ട | മധ്യവയസ്‌കന് ആള്‍ക്കൂട്ട മര്‍ദനം. പത്തനംതിട്ട റാന്നി കരിങ്കുറ്റിയിലാണ് സംഭവം.

റാന്നി സ്വദേശി വര്‍ഗീസ് മാത്യുവിനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. നഗ്‌നത പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മര്‍ദിച്ചത്.

മര്‍ദിച്ചവര്‍ക്കും മര്‍ദനമേറ്റയാള്‍ക്കുമെതിരെ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്തു. വര്‍ഗീസിനെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

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