Kerala
നഗ്നത പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; മധ്യവയസ്കനെ മര്ദിച്ച് ആള്ക്കൂട്ടം
മര്ദിച്ചവര്ക്കും മര്ദനമേറ്റയാള്ക്കുമെതിരെ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്തു.
പത്തനംതിട്ട | മധ്യവയസ്കന് ആള്ക്കൂട്ട മര്ദനം. പത്തനംതിട്ട റാന്നി കരിങ്കുറ്റിയിലാണ് സംഭവം.
റാന്നി സ്വദേശി വര്ഗീസ് മാത്യുവിനാണ് മര്ദനമേറ്റത്. നഗ്നത പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മര്ദിച്ചത്.
മര്ദിച്ചവര്ക്കും മര്ദനമേറ്റയാള്ക്കുമെതിരെ റാന്നി പോലീസ് കേസെടുത്തു. വര്ഗീസിനെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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നഗ്നത പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം; മധ്യവയസ്കനെ മര്ദിച്ച് ആള്ക്കൂട്ടം
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