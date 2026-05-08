Kerala
കവടിയാറില് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് നിരവധി വാഹനങ്ങളില് ഇടിച്ചു; ഒരു മരണം, ഏഴ് പേര്ക്ക് പരുക്ക്
കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും പിന്നീട് മറ്റു വാഹനങ്ങളില് ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്
തിരുവനന്തപുരം | കവടിയാറില് വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് ഒരു മരണം. സംഭവത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. നാലു കാറും രണ്ട് ബൈക്കുമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. രാവിലെ 10.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാലക്കാട് സ്വദേശി നൗഷിക (24) ആണ് മരിച്ചത്.
അപകടത്തില് നൗഷികയുടെ ഭര്ത്താവ് ആഷിക്കിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും കാര് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് ഏഴു പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും പിന്നീട് മറ്റു വാഹനങ്ങളില് ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്