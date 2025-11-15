National
നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സ്ഫോടനം: മരണം ഒമ്പതായി
32 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരില് ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
ശ്രീനഗര് | ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ വന് സ്ഫോടനത്തില് മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി ഉയര്ന്നു. 32 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരില് ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. സ്ഫോടനത്തില് സ്റ്റേഷനും വാഹനങ്ങളും കത്തിയമര്ന്നു.
ഫരീദാബാദില് ഭീകരരില് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടന വസ്തുക്കള് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉള്പ്പടെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. തഹസീല്ദാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്റ്റേഷനില് ഉണ്ടായിരുന്നു. നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഫോറന്സിക് സയന്സ് ലബോറട്ടറിയിലെ (എഫ് എസ് എല്) സംഘവും പോലീസും സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറി.
സ്ഫോടനത്തില് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സാരമായ കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.