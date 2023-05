സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ | ചാറ്റുകള്‍ കൂടുതല്‍ രസകരവും ക്രിയാത്മകവുമാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ രണ്ട് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ കൊണ്ടുവന്ന് വാട്‌സാപ്പ്. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘പോള്‍സ്’ (polls), അടിക്കുറിപ്പോടെയുള്ള ഷെയറിങ് (sharing with captions) എന്നിവയിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

create single-vote polls, search for polls in your chats, stay updated on poll results എന്നീ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം നല്‍കുന്നതാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന create single-vote polls. പോള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ allow multiple answers option എന്നത് ഓഫ് ചെയ്യണം.

ഒരു പോളിന് അടിയന്തരമായി മറുപടി നല്‍കുക എപ്പോഴും സാധ്യമല്ലെന്നതിനാലാണ് search for polls in your chats ഓപ്ഷന്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ചിത്രങ്ങള്‍, വീഡിയോ, ലിങ്കുകള്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചെയ്യുന്നതു പോലെ പോള്‍ വഴി മെസേജുകള്‍ ഫില്‍ട്ടര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ചാറ്റ്‌സ് സ്‌ക്രീനില്‍ ആദ്യം search ലും പിന്നെ polls ലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവന്‍ റിസള്‍ട്ടുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ആളുകള്‍ പോളുകളില്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കാനും ആകെ എത്രപേര്‍ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നറിയാനും stay updated on poll resulst എന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. പ്രതികരണങ്ങള്‍ കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പ മാര്‍ഗം കൂടിയാണ് ഈ ഓപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. വീഡിയോകള്‍ അടിക്കുറിപ്പോടു കൂടി അയക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാണ് sharing with captions എന്ന ഫീച്ചര്‍. ചാറ്റുകള്‍ക്കിടയില്‍ നല്‍കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കോ വീഡിയോകള്‍ക്കോ നല്‍കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ് നിലനിര്‍ത്താനും, മായ്ച്ചു കളയാനും, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി പൂര്‍ണമായി മാറ്റിയെഴുതാനും പുതിയ ഓപ്ഷനിലൂടെ കഴിയും.

വരുന്ന വാരങ്ങളില്‍ എല്ലാ വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.