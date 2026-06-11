Kerala
കോഴിക്കോട് നിപ: സമ്പര്ക്ക പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കും
22 പേരാണ് സമ്പര്ക്ക പട്ടികയിലുള്ളത്
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശിക്ക് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ സമ്പര്ക്ക പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. വീട്ടുകാരും അയൽവാസികളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ 77 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 58 പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും 14 പേർ കുടുംബാംഗങ്ങളും അഞ്ചുപേർ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമാണ്. ഇവരിൽ ആർക്കും തന്നെ നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ആര് ആര് ടി സംഘങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള നിര്ദ്ദേശം വന്നാല് ഈ ഭാഗങ്ങള് കണ്ടെയ്ന്മെന്റ് സോണാക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ഫറോക്ക് സ്വദേശിക്ക് നിപ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കടുത്ത പനിയോടെയാണ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
പിന്നീട് രോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കുകയും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയുമായിരുന്നു. നിലവില് ഇയാള് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്.
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Nipah virus has been confirmed in a Feroke native following preliminary tests at Kozhikode Medical College. The health department released a contact list containing twenty-two individuals who are currently under observation. Rapid Response Team members remain fully deployed to establish potential containment zones if required.