Kerala
നിപ പ്രതിരോധം; ഡല്ഹിയില് നിന്നും ഇന്ന് മരുന്നുകളെത്തിക്കും
വിമാന മാര്ഗമാണ് രണ്ട് തരം മരുന്നുകള് എത്തിക്കുന്നത്
കോഴിക്കോട് | നിപ രോഗബാധിതനായ ഫറോക്ക് സ്വദേശി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് തുടരവെ നിപ രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് ഇന്ന് ഡല്ഹിയില് നിന്ന് എത്തിക്കും. വിമാന മാര്ഗമാണ് രണ്ട് തരം മരുന്നുകള് എത്തിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് റെംഡിസീവര് പോലുള്ള ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകള്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണമുയര്ന്നിരുന്നു
മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിപ ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററില് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ഒരു രോഗി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയില് അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്കില്ലെന്ന വിവരം അധികൃതര് പുറത്തുവിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് മരുന്ന് എത്തിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേ സമയം, ജൂണ് 12നു നിപ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന, സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയിലെ മൂന്നു പേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അറിയിച്ചു. നിപ രോഗബാധിതന്റെ സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ മൂന്നുപേരുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കല് കോളേജില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയത്.