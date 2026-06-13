Connect with us

Kerala

നിപ: സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏകോപനമില്ലെന്നു പിണറായി

ദേവസ്വം പ്ലീഡര്‍ നിയമനം വിചിത്രം

Published

Jun 13, 2026 11:06 am |

Last Updated

Jun 13, 2026 11:06 am

തിരുവനന്തപുരം: നിപ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏകോപനമില്ലെന്നും വളരെ ശോചനീയമായ നിലയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. നിപയെ സര്‍ക്കാര്‍ വേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഇടപെടലുണ്ടായില്ല.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകനെ ദേവസ്വം പ്ലീഡറായി നിയമിച്ച സംഭവത്തിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചു. ദേവസ്വം പ്ലീഡര്‍ നിയമനം വിചിത്രമാണ്. ദേവസ്വം മന്ത്രിയറിയാതെ എങ്ങനെ നിയമനം നടത്തുമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ ചോദിച്ചു. നിയമനം കള്ളന് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നത് പോലെയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

 

Related Topics:

Latest

National

അസമില്‍ വ്യോമസേന വിമാനം തകര്‍ന്നു വീണു

Kerala

15 ദിവസത്തെ ലീവ് ചോദിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തുവിടണം; ഡോ. കെ ജെ റീന

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വധഭീഷണി: പ്രതി പിടിയില്‍, ഫോണ്‍വിളിച്ചത് മദ്യലഹരിയിലെന്ന് പോലീസ്

Kerala

നിപ: സര്‍ക്കാര്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏകോപനമില്ലെന്നു പിണറായി

Kerala

ശുപാര്‍ശയില്‍പ്പെടാത്തവര്‍ പട്ടികയില്‍ കടന്നുകൂടി; ഐ പി എസ് നിയമനത്തില്‍ പരാതിയുമായി ഡി ജി പി

Kerala

നിപയെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല, സര്‍ക്കാര്‍-ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏകോപനമില്ല: പിണറായി വിജയന്‍

Kerala

പാലക്കാട് കൈ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്ന വിനോദിനിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിമാസ ധനസഹായം മുടങ്ങിയിട്ട് നാലുമാസം; മാതാവ് പ്രസീത