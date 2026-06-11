Connect with us

Kerala

നിപ: കോഴിക്കോട്ട് അതീവ ജാഗ്ര; മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

രോഗ ബാധിതനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Published

Jun 11, 2026 11:09 am |

Last Updated

Jun 11, 2026 11:09 am

കോഴിക്കോട് | നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ അതീവ ജാഗ്രത. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. രോഗ ബാധിതനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മെഡിക്കല്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ നിശ്ചയിച്ച് നിപ ബാധിതന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നല്‍കും. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ സ്റ്റോക്കുള്ള മരുന്ന് നല്‍കാനാകുമോയെന്ന് പരിരോധിക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും ജില്ലാ കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കോഴിക്കോടും ഇന്ന് ഉന്നതതലയോഗം ചേരും.

സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പങ്കെടുക്കും.

Related Topics:

Latest

Kerala

നിപ: കോഴിക്കോട്ട് അതീവ ജാഗ്ര; മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; പി എസ് പ്രശാന്ത്, അജികുമാര്‍, സന്തോഷ് എന്നിവരെ ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യും

Kerala

കാപ്പ അടക്കം ഏഴു കേസുകളില്‍ പ്രതിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഗതനെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത് എന്നതിനു തെളിവ്

Kerala

വീണ നാളെ ഇ ഡിക്കു മുമ്പില്‍ ഹാജരാവില്ല; രേഖകള്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മുഖേനെ ഇ ഡിക്ക് കൈമാറാന്‍ തയ്യാറെന്ന് അറിയിച്ചു

International

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സമാധാന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി; ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും അമേരിക്ക കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി

Kozhikode

ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നടത്തം; അനന്തപുരിയിലേക്ക് അഭിലാഷിന്റെ കാല്‍നട

From the print

രാജീവ് ഗാന്ധി വയലില്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ പോരാട്ടം