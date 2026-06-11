Kerala
നിപ: കോഴിക്കോട്ട് അതീവ ജാഗ്ര; മെഡിക്കല് കോളജില് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി
രോഗ ബാധിതനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
കോഴിക്കോട് | നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് അതീവ ജാഗ്രത. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി. രോഗ ബാധിതനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
മെഡിക്കല് പ്രോട്ടോകോള് നിശ്ചയിച്ച് നിപ ബാധിതന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് നല്കും. മെഡിക്കല് കോളജില് സ്റ്റോക്കുള്ള മരുന്ന് നല്കാനാകുമോയെന്ന് പരിരോധിക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തും ജില്ലാ കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തില് കോഴിക്കോടും ഇന്ന് ഉന്നതതലയോഗം ചേരും.
സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയില് ഉള്ളവര്ക്ക് ക്വാറന്റൈനില് പോകാന് നിര്ദേശം നല്കി. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേരുന്ന യോഗത്തില് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് പങ്കെടുക്കും.