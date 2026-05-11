Editors Pick
2026 മോഡൽ സ്കോഡ കൊഡിയാക് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി; അഡാസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ
ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഈ വാഹനം.
മുംബൈ | സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ് യു വിയായ കൊഡിയാക്കിന്റെ പുതിയ 2026 പതിപ്പ് (MY26) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 37 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാം തലമുറ കൊഡിയാക്കിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണിത്.
മുൻ മോഡലിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന അഡാസ് (ADAS – അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്) ഫീച്ചറുകൾ ഈ പുതിയ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. സ്കോഡയുടെ തന്നെ കുഷാഖ്, സ്ലാവിയ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ അടുത്ത തലമുറയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അഡാസ് പാക്കേജിന്റെ ഒരു മുൻരൂപമാണ് ഇതിലൂടെ കമ്പനി നൽകുന്നത്.
ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയാണ് പുതിയ കൊഡിയാക് വരുന്നത്. സ്കോഡയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഗ്രിൽ, എയറോ എൻഹാൻസ്ഡ് വീലുകൾ, കണക്റ്റഡ് ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൗഞ്ച്, സ്പോർട്ട്ലൈൻ, എൽ ആൻഡ് കെ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ സ്പോർട്ട്ലൈൻ വേരിയന്റിന് പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയറും എൽ ആൻഡ് കെ വേരിയന്റിന് ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലുള്ള ഇന്റീരിയറുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഈ വാഹനം. ത്രീ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ, മാട്രിക്സ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, കണക്റ്റഡ് കാർ ടെക്നോളജി, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറ, വെന്റിലേഷനും മസാജിംഗ് സൗകര്യവുമുള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏഴ് എയർബാഗുകൾ, എ ബി എസ് വിത്ത് ഇ ബി ഡി, സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം, ടി പി എം എസ് എന്നിവ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2.0 ലിറ്റർ ടി എസ് ഐ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 201 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 320 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർബോക്സും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) സംവിധാനവും വാഹനത്തിനുണ്ട്.
വിലയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും കമ്പനി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൗഞ്ച് വേരിയന്റിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചപ്പോൾ സ്പോർട്ട്ലൈൻ വേരിയന്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും എൽ ആൻഡ് കെ വേരിയന്റിന് 50,000 രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, എം ജി മജെസ്റ്റർ, ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈറൺ എന്നിവയാണ് വിപണിയിൽ കൊഡിയാക്കിന്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ.
Summary
Skoda Auto India has launched the MY2026 Kodiaq at a starting price of Rs. 37 lakh (ex-showroom). The updated SUV now features an ADAS package and remains powered by the 2.0-litre TSI petrol engine with AWD as standard. While the price of the entry-level Lounge variant has decreased by Rs. 3 lakh, the Sportline and L&K trims have seen a price hike.