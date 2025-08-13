National
മുംബൈ സ്ഫോടനം: പ്രതി തഹാവുര് റാണയുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി
ഡല്ഹി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
Latest
National
മുംബൈ സ്ഫോടനം: പ്രതി തഹാവുര് റാണയുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി
Kerala
സുരേഷ് ഗോപിക്കായി ഇനിയും വോട്ട് ചേര്ക്കും; അനധികൃത വോട്ടുകള് കണ്ടെത്താനാകാത്ത എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുന്നതാണ് നല്ലത്: കെ സുരേന്ദ്രന്
Kerala
തൃശൂരിലെ വോട്ടര് പട്ടിക വിവാദം; പരാതിയുള്ളവര് കോടതിയില് പോകട്ടെയെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്
Kerala
ചേതന് കുമാര് മീണ കോട്ടയം കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു
Kerala
കോട്ടയത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു ദേഹത്ത് കെട്ടിവച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഗൃഹനാഥന് വീട്ടുവളപ്പില് മരിച്ച നിലയില്
National
വാര്ത്തയുടെ പേരില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മേല് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്താനാകില്ല; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി
Kerala