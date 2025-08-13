Connect with us

National

മുംബൈ സ്‌ഫോടനം: പ്രതി തഹാവുര്‍ റാണയുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി

ഡല്‍ഹി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.

Published

Aug 13, 2025 3:02 pm |

Last Updated

Aug 13, 2025 3:02 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | മുംബൈ സ്‌ഫോടനക്കേസിലെ പ്രതി തഹാവുര്‍ റാണയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി.

ഡല്‍ഹി പാട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.

കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണ് തഹാവുര്‍ റാണ.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മുംബൈ സ്‌ഫോടനം: പ്രതി തഹാവുര്‍ റാണയുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിക്കായി ഇനിയും വോട്ട് ചേര്‍ക്കും; അനധികൃത വോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്താനാകാത്ത എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകുന്നതാണ് നല്ലത്: കെ സുരേന്ദ്രന്‍

Kerala

തൃശൂരിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക വിവാദം; പരാതിയുള്ളവര്‍ കോടതിയില്‍ പോകട്ടെയെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്‍

Kerala

ചേതന്‍ കുമാര്‍ മീണ കോട്ടയം കലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു

Kerala

കോട്ടയത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു ദേഹത്ത് കെട്ടിവച്ച് പൊട്ടിച്ചു; ഗൃഹനാഥന്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

വാര്‍ത്തയുടെ പേരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മേല്‍ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്താനാകില്ല; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

ഒരു കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി കണ്ടക്ടര്‍ പിടിയില്‍