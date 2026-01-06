Kerala
ഗുരുവായൂരില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 15 പേര്ക്ക് പരുക്ക്
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്
തൃശൂര്|ഗുരുവായൂര് മമ്മിയൂര് സെന്ററില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില് 15 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് അപകടം.
അപകടത്തില് പരുക്കേറ്റവരെ ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലും മുതുവുട്ടൂര് രാജ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Business
സ്വര്ണവില വീണ്ടും സര്വകാല റെക്കോഡിലെത്തി; പവന് 440 രൂപ ഉര്ന്നു
Kerala
കേരളത്തില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് രണ്ടാം വാരത്തോടെ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായെന്ന് സൂചന
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊളള; ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് പണം നല്കിയ സ്പോണ്സര് രമേശ് റാവുവിനെ ചോദ്യംചെയ്യും
National
മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ സുരേഷ് കല്മാഡി അന്തരിച്ചു
Uae
മഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണ കണ്ടൽക്കാടുകൾ; അബൂദബിയിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്
Uae
വാസ്തുവിദ്യയിലെ വിസ്മയമായി സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം; പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ നിർമ്മാണവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും
Kerala