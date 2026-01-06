Connect with us

Kerala

ഗുരുവായൂരില്‍ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്

Published

Jan 06, 2026 8:50 am |

Last Updated

Jan 06, 2026 8:52 am

തൃശൂര്‍|ഗുരുവായൂര്‍ മമ്മിയൂര്‍ സെന്ററില്‍ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ടോറസ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.45 ഓടെയാണ് അപകടം.

അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റവരെ ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലും മുതുവുട്ടൂര്‍ രാജ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

