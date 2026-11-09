International
ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ ക്രീറ്റിന് സമീപം കുടിയേറ്റക്കാരുമായി പോയ ബോട്ട് മുങ്ങി; 13 പേര് മരിച്ചു
സുഡാന് പൗരന്മാരായ 18 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ഏതന്സ് | ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ ക്രീറ്റിന് സമീപം കുടിയേറ്റക്കാരുമായി പോയ ബോട്ട് മുങ്ങി 13 പേര് മരിച്ചു. സുഡാന് പൗരന്മാരായ 18 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ് അറിയിച്ചു. ഇവരില് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുള്പ്പെടെ നാലുപേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബോട്ട് ദിവസങ്ങളോളം കടലില് കിടന്നതായും ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം കരയിലെത്താന് ബുദ്ധിമുട്ടിയതായും അധികൃതര് കരുതുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടവര് തണുപ്പ് കൊണ്ട് വിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് റോയിട്ടേഴ്സ് വാര്ത്താ ഏജന്സിയോട് പറഞ്ഞത്.
ക്രീറ്റ് തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 15 നോട്ടിക്കല് മൈല് (28 കിലോമീറ്റര്) അകലെ വെച്ച്, മൊറോക്കന് പതാകയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നര് കപ്പലാണ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. മധ്യപൂര്വേഷ്യയില് നിന്നും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയില് നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്രീറ്റ്. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ കടല്മാര്ഗം യാത്ര ചെയ്ത 86,400 കുടിയേറ്റക്കാരില് 22,000-ത്തിലധികം പേരും എത്തിയത് ക്രീറ്റിലേക്കാണ്.
അതിനിടെ, ഇന്ന് ഗ്രീക്ക് തീരത്തുണ്ടായ മറ്റ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ് 187 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം, ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ 37,000-ത്തിലധികം കുടിയേറ്റക്കാര് ഗ്രീസില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം (2025) മുഴുവന് എത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തേക്കാള് കൂടുതലാണ്.
ക്രീറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെരാക്ലിയോണിന് സമീപം താത്കാലിക താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെ, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒഴുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ഗ്രീക്ക് സര്ക്കാര് പദ്ധതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015-16 കാലഘട്ടത്തില് യൂറോപ്പിലുണ്ടായ കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഗ്രീസായിരുന്നു. അന്ന് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്, പ്രധാനമായും തുര്ക്കിയില് നിന്ന്, ഗ്രീക്ക് ദ്വീപുകളിലെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അതിര്ത്തി നിയന്ത്രണങ്ങള് കര്ശനമാക്കിയതോടെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും, സമീപ വര്ഷങ്ങളില് ലിബിയയില് നിന്നുള്ള യാത്രകള് വര്ധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് സുഡാനിലെ സംഘര്ഷങ്ങളില് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നവരും, ബംഗ്ലാദേശ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങള് തേടി വരുന്നവരുമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ളത്.
Content Highlights: A migrant boat carrying dozens of passengers sank near the Greek island of Crete, leaving at least 13 people dead. Local authorities and search teams immediately launched a rescue operation in the surrounding waters. Officials are working to identify the victims and rescue any surviving passengers.