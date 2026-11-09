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എസ് ഐ ആർ: കർണാടകയിൽ മുസ്ലീം വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടി; 196 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാതായത് 8.87 ലക്ഷം പേരെ
മുസ്ലീം എം എൽ എമാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്.
ബംഗളൂരു | കർണാടകയിലെ പ്രത്യേക വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision) പ്രക്രിയയിൽ ബംഗളൂരുവിന് പുറത്തുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുസ്ലീം വോട്ടർമാരെ വൻതോതിൽ വെട്ടിമാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കർണാടക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ സങ്കൽപ്പിന്റെ പഠനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
ബംഗളൂരുവിന് പുറത്തുള്ള 196 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുസ്ലീം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 57.89 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 49.02 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. 15.32 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇതേ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുസ്ലീം ഇതര വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 12.18 ശതമാനം മാത്രമാണ് കുറവുണ്ടായത് (3.94 കോടിയിൽ നിന്ന് 3.46 കോടിയായി). ഈ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 196 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 8.87 ലക്ഷം മുസ്ലീം വോട്ടർമാരെയാണ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സങ്കൽപ്പിന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ 28 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുള്ള ബംഗളൂരുവിൽ ഇതിന് വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുസ്ലീം ഇതര വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 43.82 ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ, മുസ്ലീം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 33.72 ശതമാനം മാത്രമാണ് കുറവുണ്ടായത്. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും സ്വന്തം നാട്ടിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുമായ വോട്ടർമാർ ബംഗളൂരുവിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് ഈ ഇടിവിന് കാരണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സന്ദീപ് ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്താകെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലീം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 18.84 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലീം ഇതര വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 17.79 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വോട്ടർമാരിൽ മുസ്ലീം പ്രാതിനിധ്യം 12.91 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12.77 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
മുസ്ലീം എം എൽ എമാർ (MLAs) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. റിസ്വാൻ അർഷാദ്, എൻ എ ഹാരിസ്, ബി ഇസെഡ് സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ, എച്ച് എ ഇഖ്ബാൽ ഹുസൈൻ, തൻവീർ സേട്ട്, യു ടി ഖാദർ, യാസിർ അഹമ്മദ് ഖാൻ പഠാൻ, ആസിഫ് സേട്ട്, റഹീം ഖാൻ, കനീസ് ഫാത്തിമ എന്നിവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 9.62 ലക്ഷം മുസ്ലീം വോട്ടർമാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. എസ് ഐ ആർ (SIR) പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് 7.52 ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങി. അതായത് 2.10 ലക്ഷം മുസ്ലീം വോട്ടർമാരുടെ (21.8 ശതമാനം) കുറവാണ് ഈ പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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According to a Sankalp report, the Muslim electorate in 196 Karnataka constituencies outside Bengaluru decreased by 15.32% following the Special Intensive Revision. Around 8.87 lakh Muslim voters were removed from the rolls in these areas. The deletions were particularly heavy in constituencies represented by Muslim MLAs, recording a 21.8% drop.