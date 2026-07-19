National
നാഗാലാന്ഡില് ഉരുള്പൊട്ടലില് നാല് മരണം; കൂടുതല് പേര്ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതായി സംശയം
ഉരുള്പൊട്ടലില് കുട്ടികളുള്പ്പെടെ എട്ടുപേര് മരിച്ചതായി സംശയം
ഗുവാഹത്തി/കോഹിമ | നാഗാലാന്ഡിലെ മോണ് ജില്ലയില് പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലില് കുട്ടികളുള്പ്പെടെ എട്ടുപേര് മരിച്ചതായി സംശയം. പ്രദേശത്ത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കനത്ത മഴ കാരണമായി. ഇതുവരെ നാല് മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെടുത്തതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
എട്ടുപേര് മരിച്ചതായാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്ന് നാല് മൃതദേഹങ്ങള് വീണ്ടെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് വന്തോതിലുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനവും തുടരുകയാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഉരുള്പൊട്ടലില് നിരവധി വീടുകള് ഒലിച്ചുപോയി. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്ക്കായി രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്. ഉരുള്പൊട്ടലിനെ തുടര്ന്ന് പ്രദേശത്തേക്ക് വന്തോതില് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പോലീസ് വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്, പോലീസ്, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവര് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ട്.
മോണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ, മൊകോക്ചുങ് ജില്ലയിലെ തുലി സബ് ഡിവിഷനിലും മറ്റ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലും ഉരുള്പൊട്ടല്, പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം, റോഡ് തടസം, പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കള്ക്കും നാശനഷ്ടം എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആഘാതങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവര്ക്ക് 74,000 രൂപയും മുഖ്യമന്ത്രി നീഫിയു റിയോ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളോടും ജാഗ്രത പാലിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ച സര്ക്കാര്, ജനങ്ങള് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപകടസാധ്യതയുള്ള ചരിവുകള്, നദീതീരങ്ങള്, ഉരുള്പൊട്ടല് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു
Content Highlights: A massive landslide triggered by torrential rain caused widespread destruction in Nagaland’s Mon district. At least four bodies have been recovered, while several others are feared trapped under the debris. Chief Minister Neiphiu Rio announced immediate financial assistance for the families of the deceased and the injured.