എസ് യു വി തരംഗത്തിനിടയിലും രാജാവായി മാരുതി സുസുകി ഡിസയർ; ഏപ്രിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ കാർ
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 23,580 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് മാരുതി ഡിസയർ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ എസ് യു വി മോഡലുകൾ ആധിപത്യം തുടരുന്നതിനിടയിലും തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റവുമായി മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ. 2026 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വിൽപന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ടാറ്റ പഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ എസ് യു വികളെ പിന്നിലാക്കി ഡിസയർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഫ് എ ഡി എ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ വിപണി 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാത്രം 4,07,335 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. ഇത് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 12.21 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 23,580 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് മാരുതി ഡിസയർ ഒന്നാമതെത്തിയത്. വിൽപനയിൽ 38.74 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ചയാണ് ഈ സെഡാൻ മോഡൽ നേടിയത്. തൊട്ടുപിന്നിൽ 19,107 യൂണിറ്റുകളുമായി ടാറ്റ പഞ്ച് (ഇ വി ഉൾപ്പെടെ) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 19,063 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.
പട്ടികയിലെ ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറ് മോഡലുകളുമായി മാരുതി സുസുക്കി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ രണ്ട് മോഡലുകളും ഹ്യുണ്ടായ്, മഹീന്ദ്ര എന്നിവയുടെ ഓരോ മോഡലുകളും ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു. മാരുതിയുടെ തന്നെ ഫ്രോങ്ക്സ് (18,829 യൂണിറ്റ്), വാഗൺ ആർ (18,648 യൂണിറ്റ്), ബലേനോ (18,306 യൂണിറ്റ്) എന്നിവയാണ് നാലും അഞ്ചും ആറും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ടാറ്റ നെക്സോൺ (ഇ വി ഉൾപ്പെടെ) ഏഴാം സ്ഥാനത്തും മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.
മിഡ്സൈസ് എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രേറ്റയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രേറ്റയുടെ വിൽപനയിൽ 10.14 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോ സീരീസ് 14,719 യൂണിറ്റുകളുമായി പത്താം സ്ഥാനത്താണ്. പ്രായോഗികതയ്ക്കും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും സെഡാൻ, ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലുകളെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വിൽപന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Summary
Maruti Suzuki Dzire emerged as the highest-selling passenger vehicle in India for April 2026, surpassing popular SUVs like Tata Punch. The Indian auto market recorded a historic high for April with over 4.07 lakh units retailed, marking a 12.21% year-on-year growth. Maruti Suzuki dominated the leaderboard with six models in the top 10 list, reflecting a continued demand for practical and value-driven vehicles.