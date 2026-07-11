Kerala
മലപ്പുറത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈപ്പത്തി തല്ലിയൊടിച്ചെന്ന പരാതി; അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു
അധ്യാപകനെതിരെ കൂടുതല് പരാതികള് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
മലപ്പുറം|മലപ്പുറം കല്പ്പകഞ്ചേരിയില് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കൈപ്പത്തി തല്ലിയൊടിച്ചെന്ന പരാതിയില് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു. വടകര സ്വദേശി ബല്രാജിനെതിരെ ജുവനൈല് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. ഹോംവര്ക്ക് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസില് വച്ച് അധ്യാപകന് പെണ്കുട്ടിയുടെ കൈപത്തിക്ക് മുകള് ഭാഗത്തായി ചൂരല്കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയേറ്റ് കുട്ടിയുടെ കൈയുടെ എല്ല് പൊട്ടിയെന്നാണ് പരാതി.
അടിച്ചതിന് ശേഷവും അധ്യാപകന് കുട്ടിയെകൊണ്ട് ബോര്ഡില് എഴുതിപ്പിച്ചു. കൈ വീര്ത്തുവരുന്നത് കണ്ടതോടെയാണ് അടിച്ച അധ്യാപകനും പ്രധാനാധ്യാപകനും ചേര്ന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചത്.
അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയെ അടിച്ചു പരുക്കേല്പ്പിച്ച അധ്യാപകനെതിരെ കൂടുതല് പരാതികള് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അടി കിട്ടിയ വിദ്യാര്ത്ഥിനിയുടെ സഹപാഠിക്കും നേരത്തെ ഇതേ അധ്യാപകനില് നിന്ന് അടിയേറ്റിരുന്നു.
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A case has been registered under the Juvenile Justice Act against a teacher named Balraj in Kalpakanchery, Malappuram, for allegedly fracturing a fifth-grade student’s hand with a cane for not doing homework. The teacher reportedly forced the child to write on the board even after the injury. More complaints have emerged from other students against the same teacher regarding physical assault.