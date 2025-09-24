Connect with us

Kerala

വിഴിഞ്ഞത്ത് വന്‍ കവര്‍ച്ച; വീട്ടില്‍ നിന്ന് 90 പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മോഷണം പോയി

സഹോദരിയുടെ മകന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു വീട്ടുകാര്‍ രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ പോയിരുന്നത്.

Published

Sep 24, 2025 10:05 am |

Last Updated

Sep 24, 2025 10:05 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് മുന്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. മുന്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗില്‍ബര്‍ട്ടിന്റെ വെണ്ണിയൂരിലെ വീട്ടിലാണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. 90 പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും 1 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മോഷണം പോയത്. വീട്ടില്‍ ആളില്ലാത്ത സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത്.

വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു 90 പവന്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയില്‍ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരിയുടെ മകന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു വീട്ടുകാര്‍ രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ പോയിരുന്നത്. ഇത് അറിയാവുന്ന ആരോ ആണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് വീട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൊല്ലത്ത് കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

National

കനത്ത മഴയില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നഗരം വെള്ളത്തിനടിയില്‍; അപകടങ്ങളില്‍ 10 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാസര്‍കോട് ഓട്ടോയ്ക്കു പിന്നില്‍ കാറിടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആസിഡ് കഴിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ പാലക്കാടെത്തി

Kerala

വിഴിഞ്ഞത്ത് വന്‍ കവര്‍ച്ച; വീട്ടില്‍ നിന്ന് 90 പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മോഷണം പോയി

Kerala

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിച്ചു; കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിന് കസ്റ്റംസ്

Kerala

ഭൂട്ടാനില്‍ നിന്നുള്ള കാര്‍ കള്ളക്കടത്ത്; തട്ടിപ്പില്‍ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളും അന്വേഷിക്കും