എസ് യു വി വിപണി പിടിക്കാൻ മഹീന്ദ്രയുടെ വമ്പൻ പദ്ധതി; വരാനിരിക്കുന്നത് ആറ് ഇവികൾ അടക്കം 16 പുതിയ മോഡലുകൾ

എസ് യു വി വിപണി പിടിക്കാൻ മഹീന്ദ്രയുടെ വമ്പൻ പദ്ധതി; വരാനിരിക്കുന്നത് ആറ് ഇവികൾ അടക്കം 16 പുതിയ മോഡലുകൾ
കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റോഡ്മാപ്പ് അനുസരിച്ച്, ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ സ്കോർപിയോ എൻ, ഥാർ എന്നിവയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകൾ ഈ വർഷം തന്നെ വിപണിയിലെത്തിയേക്കും.
മുംബൈ | ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിലെ കരുത്തരായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന നിര വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി വമ്പിച്ച പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2031-ഓടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 16 പുതിയ എസ് യു വികൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ പത്ത് എണ്ണം പെട്രോൾ, ഡീസൽ (ICE) മോഡലുകളും ആറ് എണ്ണം പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുമായിരിക്കും (EV). നിലവിലുള്ള ജനപ്രിയ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റോഡ്മാപ്പ് അനുസരിച്ച്, ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ സ്കോർപിയോ എൻ, ഥാർ എന്നിവയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകൾ ഈ വർഷം തന്നെ വിപണിയിലെത്തിയേക്കും. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച എൻ യു ഐ ക്യു (NU_IQ) പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുത്തൻ വാഹനങ്ങളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വിഷൻ എസ്, വിഷൻ ടി, വിഷൻ എക്സ്, വിഷൻ എസ് എക്സ് ടി എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിപ്പുകളായിരിക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക. 2027 മുതൽ ഈ മോഡലുകൾ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക് കരുത്തിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
2024 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എക്സ് യു വി 3എക്സ് ഒ, ഥാർ റോക്സ്, ബൊലേറോ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ഇന്ധന മോഡലുകളും ബി ഇ 6, എക്സ് ഇ വി 9ഇ തുടങ്ങിയ നാല് ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളും മഹീന്ദ്ര ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതിനായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചക്കൻ പ്ലാന്റിന് പുറമെ നാഗ്പൂരിൽ പുതിയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രവും മഹീന്ദ്ര സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്.
2028-ഓടെ നാഗ്പൂർ പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകും. നിലവിൽ പ്രതിമാസം 60,000 ഇന്ധന വാഹനങ്ങളും 6,000 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി മഹീന്ദ്രയ്ക്കുണ്ട്. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ഉല്പാദന ശേഷി പ്രതിമാസം 17,500 യൂണിറ്റുകൾ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.
Mahindra & Mahindra has announced an extensive plan to launch 16 new SUVs by 2031, consisting of 10 internal combustion engine (ICE) models and 6 electric vehicles. The upcoming lineup includes highly anticipated facelifts of the Scorpio N and Thar, along with new models based on the versatile NU_IQ platform. To support this massive expansion, the company is increasing its production capacity and setting up a new manufacturing hub in Nagpur by 2028.