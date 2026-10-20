International
ഷിപ്പിങ് രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് മെഴ്സ്ക്; സിംഗപ്പൂരില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എത്തനോള് ബങ്കറിങ് പൂര്ത്തിയാക്കി
അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിരത-കാര്ബണ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് (ISCC) ലഭിച്ച ഏകദേശം 5,000 മെട്രിക് ടണ് ബയോഎത്തനോള് ആണ് 'മെഴ്സ്ക് ഹാലിഫാക്സ്' കണ്ടെയ്നര് കപ്പലില് വിജയകരമായി എത്തിച്ചത്.
സിംഗപ്പൂര് | ആഗോള ഷിപ്പിങ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഭീമനായ എ പി മുള്ളര്-മെഴ്സ്ക് (A.P. Moller – Maersk) മാരിടൈം ചരിത്രത്തില് പുതിയ നാഴികക്കല്ല് സ്ഥാപിച്ചു. സിംഗപ്പൂര് തുറമുഖത്ത് വെച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിള് എത്തനോള് ബങ്കറിങ് (ഇന്ധനം നിറയ്ക്കല്) പ്രവര്ത്തനം കമ്പനി വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി.
മെഴ്സ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനത്തിനും ഹരിത ഇന്ധനത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയില് മാറ്റം വരുത്തിയതുമായ (Retrofitted dual-fuel) ആദ്യ കണ്ടെയ്നര് കപ്പലായ ‘മെഴ്സ്ക് ഹാലിഫാക്സ്’ (Maersk Halifax) ലേക്കാണ് ഈ ഹരിത ഇന്ധനം നിറച്ചത്. തുറമുഖത്തെ സാധാരണ കാര്ഗോ കൈകാര്യം ചെയ്യല് പ്രക്രിയകള് ഒട്ടും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു (SIMOPS) ഈ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിരത-കാര്ബണ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് (ISCC) ലഭിച്ച ഏകദേശം 5,000 മെട്രിക് ടണ് ബയോഎത്തനോള് ആണ് കപ്പലില് വിജയകരമായി എത്തിച്ചത്. സിംഗപ്പൂര് മാരിടൈം ആന്ഡ് പോര്ട്ട് അതോറിറ്റി (MPA), പ്രാദേശിക ഇന്ധന വിതരണക്കാരായ ഗോള്ഡന് ഐലന്ഡ് എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് മെഴ്സ്ക് പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
ഗതാഗത മേഖലയിലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഇന്ധനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, വൈവിധ്യമാര്ന്ന ഹരിത ഇന്ധന സാധ്യതകള് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വലിയ ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് മെഴ്സ്കിന്റെ എനര്ജി മാര്ക്കറ്റ്സ് മേധാവി എമ്മ മസ്ഹരി വ്യക്തമാക്കി. വരും വര്ഷങ്ങളില് കൂടുതല് കപ്പലുകളിലേക്ക് ബയോഎത്തനോള് ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് മെഴ്സ്കിന്റെ പദ്ധതി.
2040-ഓടെ ‘നെറ്റ്-സീറോ’ ലക്ഷ്യം
ഷിപ്പിങ് മേഖലയില് നിന്നുള്ള കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, 2040-ഓടെ ‘നെറ്റ്-സീറോ’ (Net-Zero) പദവി കൈവരിക്കാനുള്ള മെഴ്സ്കിന്റെ ഹരിത ഇന്ധന തന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണിത്. ഈ നേട്ടത്തോടെ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ബയോഎത്തനോള് വന്തോതില് കപ്പലുകളില് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലയും നിലവില് സജ്ജമാണെന്ന് കമ്പനി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Content Highlights:
Maersk has achieved a historical milestone in the maritime industry by completing the world’s largest methanol bunkering operation in Singapore. This landmark move sets a significant benchmark for eco-friendly green shipping globally. It reinforces international efforts toward maritime decarbonization.