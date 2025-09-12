Connect with us

National

പ്രണയ നൈരാശ്യം; യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം യുവാവ് കിണറ്റില്‍ ചാടി മരിച്ചു

രക്ഷിതയാണ് (24)കുത്തേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മണിപ്പാല്‍ കെ എം സി സി ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചത്. പ്രതി കാര്‍ത്തിക് (25) നെ കിണറില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Published

Sep 12, 2025 10:58 pm |

Last Updated

Sep 12, 2025 10:58 pm

മംഗളൂരു | പ്രണയ നൈരാശ്യം മൂലം യുവാവ് അയല്‍വാസിയായ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം കിണറ്റില്‍ ചാടി ജീവനൊടുക്കി.

കര്‍ണടാകയിലെ ഉഡുപ്പി ജില്ലയില്‍ ബ്രഹ്മാവര്‍ കൊക്കര്‍ണെ പൂജാരിബെട്ടുവിലെ രക്ഷിതയാണ് (24)കുത്തേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ മണിപ്പാല്‍ കെ എം സി സി ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിയായ കാര്‍ത്തിക് (25) നെ രാത്രി എട്ടോടെ കിണറില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിനാണ് രക്ഷിതയെ അക്രമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. രക്ഷിതയുടെ കുടുംബം പ്രണയത്തെ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ കാര്‍ത്തിക് രക്ഷിത ജോലിക്ക് പോകുന്ന വഴിയില്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പലതവണ കുത്തുകയായിരുന്നു. അക്രമം നടന്നതിന്റെ സമീപത്തെ കിണറിലാണ് കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉഡുപ്പി ജില്ല പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഹരിറാം ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നേപ്പാളില്‍ സുശീല കര്‍ക്കി ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

National

പ്രണയ നൈരാശ്യം; യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം യുവാവ് കിണറ്റില്‍ ചാടി മരിച്ചു

Kerala

വയനാട്ടില്‍ ജീവനൊടുക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് നെല്ലേടത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി

Kerala

ഇരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തും: ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

ഒളിച്ചിരുന്ന് ചിത്രീകരിച്ച സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ച് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

തിരുവോണ ദിവസം സിനിമക്ക് പോയ ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ഥി മടങ്ങിയെത്തിയില്ല

International

നേപ്പാൾ പാർലിമെൻ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടേക്കും; സുശീല കാർക്കി ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി