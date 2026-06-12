Kerala
ആലുവ കുണ്ടൂര് തോടിനു സമീപം പുലിയെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാര്; നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും
ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിന് അടുത്തായി പുലിയെ കണ്ടത്.
കൊച്ചി | ആലുവ തുരുത്ത് കുണ്ടൂര് തോടിന് സമീപത്തെ പുഴയോരത്ത് പുലിയെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാര്. ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിന് അടുത്തായി പുലിയെ കണ്ടത്.
വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ വനം വകുപ്പ് അധികൃതര് ഈ ഭാഗത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും വന്യജീവിയുടെ കാല്പ്പാടുകള് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്, ഇത് പുലിയുടേതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇവിടെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
Latest
International
ആണവ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇറാൻ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് യുഎസ്; യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഇറാൻ
Education
മര്കസ് ഗേള്സില് 'ഗപ്പി ഗംഭീരം' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം
International
ഫിഫ ലോകകപ്പില് പ്രവേശന വിലക്ക്; ഫലസ്തീന് ഫുട്ബോള് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡന്റിന് വിസ നിഷേധിച്ച് യു എസ്
Kerala
ആലുവ കുണ്ടൂര് തോടിനു സമീപം പുലിയെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാര്; നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കും
International
തായ്ലന്ഡ് രാജകുമാരി ബജ്രകിതിയാഭ അന്തരിച്ചു
National
കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചില് ഗ്രനേഡ് സ്ഫോടനം; രണ്ട് സൈനികര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala