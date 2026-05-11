Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന് വില കുറഞ്ഞു; ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് 10 മുതൽ 50 രൂപവരെ കുറച്ചു
നാളെ മുതല് പുതിയ നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വരും.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ വില കുറഞ്ഞു. ജനകീയ ബ്രാന്ഡുകള്ക്ക് 10 രൂപ വീതമാണ് വില കുറച്ചത്. ഓഫീസേഴ്സ് ചോയ്സ്, ഓള്ഡ് മോങ്ക്, ലെമൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ബ്രാന്ഡുകള്ക്കാണ് ഇളവ് ലഭിച്ചത്. 500 മില്ലി ബോട്ടിലുകള്ക്ക് 10 രൂപയും, ചില ബ്രാന്ഡുകളുടെ ലിറ്ററിന് 20 രൂപവരെയും കുറഞ്ഞു.
നാളെ മുതല് പുതിയ നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വരും. ചില ബ്രാന്ഡുകള്ക്ക് 30 മുതല് 50 രൂപവരെയും വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീവറേജ് കോര്പ്പറേഷന്റെ നിര്ദ്ദേശം ഷോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിയതായും, സോഫ്റ്റ്വെയറില് പുതുക്കിയ വിലകള് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനികളുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വില കുറച്ചതെന്ന് ബീവറേജ് കോര്പ്പറേഷന് പ്രതികരിച്ചു.
Content Highlights:
The price of popular liquor brands in Kerala has been reduced by 10 rupees per bottle. Brands like Officers Choice, Old Monk, and Le Mount are among those affected by the price cut, with some liter bottles seeing a reduction of up to 20 rupees. The new rates will come into effect tomorrow as confirmed by the Beverages Corporation. According to Bevco, the price adjustment was implemented based on instructions from the manufacturing companies.