Kerala
സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായുള്ള വൈദ്യുതി ഇടപാട്; രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കുറിപ്പുകള് അടങ്ങിയ ഫയലുകള് പുറത്തുവിടാന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്
മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്
തിരുവനന്തപുരം | സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായുള്ള വൈദ്യുതി ഇടപാടില് കെ എസ് ഇ ബി ചെയര്മാനായിരുന്ന എം ജി രാജമാണിക്യത്തിന്റെ കുറിപ്പുകള് അടങ്ങിയ ഫയലുകള് പുറത്തുവിടാന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്. സ്വകാര്യ കമ്പനിയില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തെ എതിര്ത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് എം ജി രാജമാണിക്യത്തെ മാറ്റിയതെന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്ന്നിരുന്നു.
ജി എന് എ കരാറിലെ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് ആരാണ് മുക്കിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഫെഡറേഷന് സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു. ജി എന് എ പീക്ക് അവറില് കൂടുതല് വൈദ്യുതി നല്കുമെന്ന വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമെന്ത്? കെ എസ് ഇബിയോ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോ നല്കാത്ത കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? യൂണിറ്റിന് 8.63 രൂപ നിശ്ചയിച്ചത് ഏത് സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്? ടെന്ഡര് വിളിക്കാതെയോ കമ്മീഷന് അംഗീകരിക്കാതെയോ എങ്ങനെ വില നിര്ണയിച്ചു? അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് അമിത താത്പര്യം എന്തിന്? ജിഎന് എയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ഓഫറിന് അധികാരമുണ്ടോ? ജി എന് എ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് രേഖകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് അറിയാമോ? തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫെഡറേഷന് ഉന്നയിക്കുന്നത്.
കെ എസ് ഇ ബിയുടെയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെയും എതിര്പ്പ് തള്ളി ടെന്ഡര് ഇല്ലാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജി എന് എയില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ തീരുമാനത്തിലാണ് ഫെഡറേഷന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹിമാചല് പ്രദേശില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല് 2,230 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായുള്ള ഇടപാടിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു.
ഹിമാചല് സര്ക്കാര് യൂണിറ്റിന് 14.50 രൂപയ്ക്കും ജി എന് എ യൂണിറ്റിന് 8.63 രൂപയ്ക്കും വൈദ്യുതി നല്കാമെന്നാണ് സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചതെന്നും തുക കുറവായതിനാല് ജി എന് എയില് നിന്ന് വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. പീക്ക് അവറില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് ജി എന് എയില് നിന്നാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, ഹിമാചലില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്, മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണം നടത്താനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി.
Content Highlights: The Electricity Employees Federation has challenged the Chief Minister to release files containing notes by former KSEB Chairman M G Rajamanickam. The federation raised critical questions regarding the direct power deal with a private company without proper tenders. Minister Sunny Joseph declined further comments following the CM statement.