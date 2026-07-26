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Kerala

സ്‌കൂട്ടര്‍ അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു

സ്‌കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു

Published

Jul 26, 2026 2:43 pm |

Last Updated

Jul 26, 2026 2:43 pm

കോഴിക്കോട്  | സ്‌കൂട്ടര്‍ അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു. കൊടിയത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആയിഷ ചേലപ്പുറമാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
സ്‌കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. വനിതാ ലീഗ് നേതാവാണ് കൊടിയത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ആയിരുന്നു.

Content Highlights: Kodiyathur grama panchayat member Ayisha Chelappuram passed away following a scooter accident in Kozhikode. The vehicle lost control and rammed into an electric pole late last night. She was a prominent Vanitha League leader and chaired the panchayat welfare standing committee.

 

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സ്‌കൂട്ടര്‍ അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു

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