Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ന്യൂനമര്ദം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വ്യാഴം കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും, വെള്ളി പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും ശനി തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ന്യൂനമര്ദം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
The Central Meteorological Department has predicted heavy rain across Kerala for the next three days. A yellow alert has been issued for various districts including Kozhikode, Kannur, and Kasaragod on Thursday, followed by alerts in Malappuram and Palakkad. The intensify of the rain is attributed to a low-pressure area currently strengthening in the Southwest Bay of Bengal.