Kerala
സംസ്ഥാത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ; മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്
കേരളത്തില് ഇന്നും നാളെയും നാളെയും മഴ തുടരും.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറില് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
അതേസമയം കേരളത്തില് ഇന്നും നാളെയും നാളെയും മഴ തുടരും. ഇന്ന് കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള – ലക്ഷദീപ് തീരങ്ങളില് ശനിയാഴ്ച വരെയും കര്ണാടക തീരത്ത് ഞായര് വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Content Highlights:
The Central Meteorological Department has predicted rain across all districts of Kerala within the next three hours. An orange alert is in place for Kannur and Kasaragod today, while nine other districts face a yellow alert. Fishermen are strictly advised not to venture into the sea.