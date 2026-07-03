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വെനിസ്വേല ഭൂകമ്പം: തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ 8 ദിവസം; 100 മണിക്കൂർ രക്ഷാദൗത്യം; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ക്യാമറ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സെക്യരിറ്റി ഗാർഡുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ 10 ലിറ്ററിലധികം വെള്ളവും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളും നൽകി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി.
വടക്കൻ വെനിസ്വേല | വെനിസ്വേലയിൽ അടുത്തടുത്തുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നുവീണ ഏഴുനില കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എട്ട് ദിവസത്തോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ അന്താരാഷ്ട്ര രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അത്ഭുതകരമായി ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദുരന്ത നിവാരണം (Disaster Management) രംഗത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം.
വെനിസ്വേലയിലെ കാറ്റിയ ലാ മാർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഗാലറിയാസ് പ്ലായ ഗ്രാൻഡെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായ നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ ഹെർണാൻ ആൽബർട്ടോ ഗിൽ ഫ്ലോറസ് ആണ് തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 24 ന് വെനിസ്വേലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട 7.2, 7.5 തീവ്രതയുള്ള രണ്ട് ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീണത്.
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹെർണാൻ ആൽബർട്ടോ ഗിൽ ഫ്ലോറസ് തന്റെ ചെറിയ സുരക്ഷാ കാബിനുള്ളിൽ ആയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകൾ മുഴുവൻ തകർന്നു വീണപ്പോഴും ഈ സുരക്ഷാ കാബിൻ തകരാതെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വായു അറ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചത്. ദിവസങ്ങളോളം ഇദ്ദേഹം ജീവനോടെയുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച കോസ്റ്റാറിക്കൻ റെഡ് ക്രോസ് സംഘമാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇദ്ദേഹവുമായി ആദ്യമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ തനിക്ക് പുറത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് തന്റെ ഭാര്യയോട് താൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ പറയരുതെന്നാണ് ഹെർണാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. ഇവർക്ക് എട്ടും പത്തും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്.
ചിലിയിൽ നിന്നുള്ള അർബൻ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിന്റെ കോർഡിനേഷനിൽ അമേരിക്ക, പോർച്ചുഗൽ, മെക്സിക്കോ, കോസ്റ്റാറിക്ക, എൽ സാൽവഡോർ, വെനിസ്വേല എന്നീ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സംയുക്തമായാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. കടുത്ത മഴയും തുടർച്ചയായ തുടർ ചലനങ്ങളും തകർന്നുവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 100 ലധികം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെടുത്തത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് ക്യാമറ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇദ്ദേഹവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ 10 ലിറ്ററിലധികം വെള്ളവും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളും നൽകി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി.
30 ഓളം പേർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുകയും രണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്താണ് ഹെർണാനെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തത്. ഒടുവിൽ പുറത്തെത്തിച്ച ഹെർണാനെ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച് സ്ട്രെച്ചറിലാണ് മാറ്റിയത്. സാധാരണയായി 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഭൂകമ്പ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ആളുകളെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചത് വലിയ നേട്ടമാണ്.
വടക്കൻ വെനിസ്വേലയിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഭൂകമ്പ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 2200 ലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും 11,000 ത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
A 43-year-old security guard named Hernan Alberto Gil Flores was miraculously rescued alive after spending eight days trapped under a collapsed seven-story building during the devastating Venezuela earthquakes. An international rescue operation involving teams from seven nations successfully navigated unstable ruins and rain to save him. The twin earthquakes killed over 2200 people.