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TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്ണവില ഇന്നും ഉയര്ന്നു; പവന് 1000 രൂപയുടെ വര്ധന
വെള്ളി വിലയും കൂടി. വെള്ളി ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ ഉയര്ന്ന് 250 രൂപയായി.
കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില ഇന്നും ഉയര്ന്നു. ഗ്രാമിന് 125 രൂപ കൂടി 13,475 രൂപയായി. പവന് 1000 രൂപയാണ് കൂടിയത്(Today’s Gold Rate). ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,07,800 രൂപയാണ്. വെള്ളി വിലയും കൂടി. വെള്ളി ഗ്രാമിന് അഞ്ച് രൂപ ഉയര്ന്ന് 250 രൂപയായി.
ഇന്നലെ പവന് 2,480 രൂപയാണ് ഉയര്ന്നത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 140 രൂപ വര്ധിച്ച സ്വര്ണ വില വൈകുന്നേരത്തോടെ 170 രൂപ കൂടി ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാം വില 13350 രൂപയായി. പവന് വില 1,06,800 രൂപയുമായി.
ഈ മാസം ആദ്യം പവന് 1,03,240 രൂപയായിരുന്നു വില. പിന്നീട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് കൂട്ടുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് gold price today വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. വിപണിയിലെ ഈ വലിയ നിരക്ക് വർധനവ് മുൻനിർത്തി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ധൃതിപിടിച്ച് ഒരു gold loan എടുക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിവെച്ചേക്കാം. അതിനാൽ loan against gold എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക അടിയന്തിരാവസ്ഥകളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ട اخ اخ അവസാന മാർഗ്ഗമായി മാത്രം കാണുക. നിലവിലെ today gold rate അഥവാ ഉയർന്ന gold rate വിലയിരുത്തി പലിശ നിരക്കുകളും തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
Content Highlights:
Gold price in Kerala witnessed a massive hike today as the price per sovereign increased by Rs 1000. One sovereign of 22 carat gold is now priced at Rs 107800 with a gram rate of Rs 13475. Silver rates also increased by Rs 5 per gram to reach Rs 250 in the state market today.