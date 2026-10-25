From the print
കൗമാരക്കുതിപ്പിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം
കായികമേളക്ക് കോഴിക്കോട്ട് തിരിതെളിയും
കോഴിക്കോട് | കൗമാരക്കുതിപ്പിന്റെ കരുത്തും മികവും മാറ്റുരക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ഏഴ് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇനി കോഴിക്കോട് കായികാവേശത്തിന്റെ നെറുകയിൽ. സ്വപ്നങ്ങൾ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ റെക്കോർഡുകൾ പിറക്കുന്നതും കാത്ത് കേരളം. 15 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട്ട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള വിരുന്നെത്തുന്നത്.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് എൻ ഐ ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൗമാര കായിക പ്രതിഭകളുടെ വസന്തോത്സവത്തിന് കൊടിയേറും. കായികതാരങ്ങളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റോടെയാകും ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് തുടക്കമാകുക. വർണാഭമായ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ മേളക്ക് തിരിതെളിക്കും. മൂവായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ അണിനിരക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉദ്ഘാടനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടും. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 10,000ത്തോളം കായികതാരങ്ങളും ഒഫീഷ്യലുകളും പരിശീലകരും ഉൾപ്പെടെ 15,000ലേറെ പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിനാണ് ജില്ല വേദിയാകുന്നത്. “സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്’ എന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പ്രയാണം ആരംഭിച്ച സ്വർണക്കപ്പിനെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വരവേൽക്കും. തുടർന്ന് ദീപശിഖാ പ്രയാണവും ഘോഷയാത്രയും നടക്കും. മേളക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് പ്രധാന ഗ്രൗണ്ടിൽ എം പി, എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി പ്രത്യേക കായികമത്സരങ്ങൾ നടക്കും. 50 വയസ്സിന് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി 100 മീറ്റർ ഓട്ടം, ഷോട്ട്പുട്ട് മത്സരങ്ങളിലാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ മാറ്റുരക്കുക.
നാളെ പ്രധാന വേദിയായ എൻ ഐ ടിയിൽ ഇൻക്ലൂസ്സീവ് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. 2,000ത്തിലധികം ഭിന്നശേഷി കായികതാരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. 31ന് വൈകിട്ട് നാലിന് എൻ ഐ ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
Content Highlights: The Kerala State School Sports Meet kicks off in Kozhikode today after a 15-year gap. Over 10,000 young athletes from 14 districts will participate across seven days. Chief Minister VD Satheesan will inaugurate the event at NIT Stadium, which carries the message Say No to Drugs.