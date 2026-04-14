Kerala
ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം; 12 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത ചൂട് തുടരുന്നു. 12 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലം ജില്ലയില് താപനില 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.
ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളില് ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പു നല്കി.
