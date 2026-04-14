സഹായിയിൽ വിളമ്പുന്ന കഞ്ഞിക്ക് ഇനി തൃശൂർ ടച്ച്

മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്കും പരിചാരകർക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന സഹായിയിലെ സൗജന്യ കഞ്ഞി വിതരണത്തിനാണ് സി പി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സി എം ഡി ആസ ഗ്രൂപ്പ് ദുബൈയുടെ സഹകരണം

Apr 14, 2026 5:00 am |

Apr 14, 2026 12:28 am

കോഴിക്കോട് | പ്രമുഖ വ്യവസായി സി പി സ്വാലിഹ് വലപ്പാടിന്റെ പറമ്പിൽ വിളയിച്ച അരിയിൽ ഇനി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍‌ കോളജ് സഹായിയിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പും. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്കും പരിചാരകർക്കും ആശ്വാസമേകുന്ന സഹായിയിലെ സൗജന്യ കഞ്ഞി വിതരണത്തിനാണ് സി പി ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സി എം ഡി ആസ ഗ്രൂപ്പ് ദുബൈയുടെ സഹകരണം. എസ് വൈ എസ് യൂനിറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ സഹകരണത്തോടെ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് പുറമെയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മുതലുള്ള കഞ്ഞി വിതരണം.
തൃശൂർ വലപ്പാട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി പി ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട്, ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ ആശ്വാസങ്ങൾ ലഭിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

ഇന്നലെ സഹായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സി പി സ്വാലിഹ് വലപ്പാട് നിർവഹിച്ചു. സഹായി പ്രസിഡന്റ് ടി കെ അബ്ദുര്‍റഹ്മാൻ ബാഖവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സഹായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ നാസർ ചെറുവാടി, എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വനം സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷമീർ എറിയാട്, എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കബീർ എളേറ്റിൽ, അലവി സഖാഫി കായലം, ഷംസുദ്ദീൻ പെരുവയൽ, അബ്ദുസ്സമദ് സഖാഫി മായനാട് പങ്കെടുത്തു.

Related Topics:
Kerala

ഡോക്ടറുടെ കാര്‍ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ മുന്‍ വീട്ടു ജോലിക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥി ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

Kerala

ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു

National

സേലത്ത് അധ്യാപികയെ ഭര്‍ത്താവ് സ്‌കൂളില്‍ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

ട്രക്കിംഗിനിടെ കാല്‍വഴുതി വീണു; ഭിന്നശേഷിക്കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്

International

ഇറാനെതിരെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

International

ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനീസ് മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഇറാൻ