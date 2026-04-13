ഇറാനെതിരെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായ 'കില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം' ഉപയോഗിച്ച് ഇറാന്റെ ആക്രമണ ബോട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Apr 13, 2026 11:17 pm |

Apr 13, 2026 11:17 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളെയും തീരപ്രദേശങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്ക ശക്തമായ നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള വേഗമേറിയ ആക്രമണ ബോട്ടുകൾ ഉപരോധ മേഖലയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അവ തകർക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനകം തന്നെ ഇറാന്റെ നാവികസേനയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം യുദ്ധത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

അറബിക്കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യു എസ് എസ് ട്രിപ്പോളി എന്ന അത്യാധുനിക കപ്പലിൽ നിന്ന് എഫ് 35ബി ലൈറ്റ്നിംഗ് ഐ ഐ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ, എം വി 22 ഓസ്‌പ്രേകൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഇറാനിയൻ ഇതര തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കപ്പലുകളെ ഈ ഉപരോധം ബാധിക്കില്ലെന്ന് യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സി ഇ എൻ ടി സി ഒ എം) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ട്രംപ് ഈ കടുത്ത നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാൻസ്, പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഉപരോധം.

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ‘കില്ലിംഗ് സിസ്റ്റം’ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാന്റെ ആക്രമണ ബോട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ അതിർത്തികളിൽ ഉപരോധം ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ നിലപാട്.

Summary

The United States has enforced a naval blockade around Iranian ports using over 15 warships and advanced F-35B stealth fighters. President Donald Trump warned that any Iranian fast-attack vessels approaching the blockade would be destroyed following the collapse of peace negotiations in Islamabad. While the blockade targets Iranian maritime traffic, U.S. forces confirmed that non-Iranian transit through the Strait of Hormuz remains unimpeded.

ഇറാനെതിരെ നാവിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കി അമേരിക്ക; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വൻ സൈനിക സന്നാഹം

