Kerala
അതിശക്തമായ മഴ; തലസ്ഥാനത്ത് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയുടെ സാഹചര്യത്തില് തലസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിശക്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാവിലെ മുതല് തുടങ്ങിയ ശക്തമായ മഴയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം.
നാളെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും ജൂണ് ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂണ് രണ്ടിന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോഡ് ജില്ലകളിലും ജൂണ് മൂന്നിന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
The India Meteorological Department has issued an orange alert for Thiruvananthapuram following heavy downpours accompanied by thunderstorms and wind speeds up to 50 km/h. Severe waterlogging has been reported in various parts of the capital city since morning due to the continuous rainfall. A yellow alert has also been declared for seven other districts including Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Ernakulam, Malappuram, and Kozhikode. Forecasters predict that widespread rain will continue across the state for the next five days.