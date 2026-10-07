Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Published

Oct 07, 2026 3:07 pm |

Last Updated

Oct 07, 2026 3:07 pm

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ അഞ്ചു ജില്ലകളില്‍ മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്.

24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

Content Highlights: The India Meteorological Department predicted isolated heavy rainfall across Kerala over the next five days. A yellow alert was declared today for Kannur, Wayanad, Idukki, and Pathanamthitta districts. Tomorrow, Malappuram, Ernakulam, Idukki, Kottayam, and Pathanamthitta will be under yellow alert as rainfall between 64.5 mm and 115.5 mm is expected.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'താടി വെച്ചാല്‍ മറവി വരുമോ?; സുരേഷ് ഗോപിയെ വിശ്വസിക്കരുത്'

Kerala

തൃശൂര്‍ വാടാനപ്പള്ളി കടപ്പുറത്ത് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കേരളത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ അഴിമതിക്കേസും തലപൊക്കുന്നു

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ വാഹനാപകടം; അശ്വന്ത് കോക്ക് ഹാജരാക്കിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസന്‍സ്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

അഭിമന്യു വധക്കേസ്; രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി

Kerala

വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ പുതിയ ഉത്തരവ്; ആര്‍സിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റാം